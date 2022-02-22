Ранее расторжение дипломатических отношений со страной-агрессором не исключил президент.

Известный дипломат, экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль рассказала, что будет означать прекращение дипломатических отношений между Украиной и РФ.

Об этом она написала у себя в Facebook.

Дипломат отметила, что этот процесс предусматривает официальное заявление или принятие специального нормативного акта высшими органами государственной власти. Также это сопровождается отзывом дипломатических представителей и закрытием дипломатических представительств.

"Международная практика прекращения дипломатических отношений свидетельствует, что такое решение обычно является следствием нарушения государством своих международно-правовых обязательств, совершения недружественного акта, начала вооруженного конфликта и тому подобное. Разрыв дипломатических отношений может иметь политические и юридические последствия. К политическим относится прекращение любых прямых постоянных контактов между государствами", - пишет Зеркаль.

Она добавила, что расторжение дипотношений не препятствует:

осуществлению контактов между их представителями в рамках международных организаций;

проведению двусторонних встреч на территории третьего государства.

По словам Зеркаль, с точки зрения международного права этот процесс может происходить без разрыва консульских отношений. Также он не касается международных договоров, заключенных этими государствами.

"Расторжение дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 Конституции Украины и статьи 7 Закона Украины "О дипломатической службе", в соответствии с которыми МИД обращается к президенту Украины с соответствующим предложением", - уточнила она.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По словам Зеленского, он уже получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел.

Также стало известно, что МИД отзывает из Москвы временного поверенного в делах Украины в РФ.