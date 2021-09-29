Аттиле Тилки запретили въезжать в Украину еще в декабре 2020 года, но он предпочел это не афишировать.

Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну представителю правящей в Венгрии партии "Фидес" Аттиле Тилки - его внесли в "черный список" до конца 2023 года.

Об этом сообщает венгерская служба "Радио Свобода".

Журналисты утверждают, что персоной нон грата в Украине Тилки стал еще 10 декабря 2020 года, однако решил не афишировать этот факт.

Сейчас это стало известно благодаря журналистскому запросу в СБУ в связи с тем, что венгерский парламентарий, который прежде достаточно активно посещал Закарпатье, внезапно прекратил свои поездки.

Читайте такжеГазовый контракт Венгрии с Россией: Сийярто ответил на критику УкраиныВ спецслужбе подтвердили - ему в течение трех лет запретили въезжать из-за вмешательства во внутренние дела страны.

Чем именно провинился Аттила Тилки и каким образом он вмешивался во внутренние дела Украины, в СБУ не уточнили. Как и не стали указывать совокупное количество венгерских политиков, которым запретили въезжать в течение последних пяти лет.

Однако он точно стал не первым за последнее время - на прошлой неделе стало известно о запрете на въезд представителя Христианско-демократической народной партии Леринка Наксы. Его обвинили во вмешательстве в местные выборы - в октябре 2020 года он призывал венгерскую общину голосовать за партии этого нацменьшинства.

А в ноябре 2020 года запретили въезжать уполномоченному правительством Венгрии по сотрудничество с Закарпатьем Иштвану Грезе.

Также УНИАН сообщал, что 27 сентября Венгрия подписала с "Газпромом" 10-летний контракт на поставку газа в обход Украины. В МИД уже раскритиковали такое решение и перенесли заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Автор: Станислав Кожемякин