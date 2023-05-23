Группа стран поддерживает позицию, что даже война не может помешать приглашению Украины в Альянс.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко отмечает, что в Альянсе не ставят под сомнение сам вопрос присоединения Украины. Она отметила, что дискуссии ведутся только вокруг того, когда и как именно это должно произойти.

"Ни одна из стран-членов НАТО не ставит под сомнение тот факт, что Украина должна присоединиться к рядам альянса. Вопросы, проблемы и дискуссии начинаются: когда и как именно это произойдет. И вот здесь давайте будем честными: не все страны в Альянсе поддерживают вступление Украины в НАТО на нынешнем этапе", - отметила посол во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, имеет ли Украина поддержку от всех стран-членов НАТО относительно своего вступления в Альянс.

По ее словам, от очень многих своих партнеров и друзей Украина слышит сигнал о том, что первоочередной задачей является победа в войне, и только после победы Украина имеет право поднять вопрос о своем членстве.

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"Вместе с тем, есть и группа стран, которая поддерживает позицию о том, что даже война не может помешать приглашению Украины в Альянс. Да, фактическое вступление состоится позже. Но должна уже сейчас быть политическая воля для того, чтобы пригласить Украину в Альянс", - отметила Галибаренко.

Так, добавила посол, политического консенсуса всех 31 страны-члена НАТО нет, но "мы над этим работаем".

На вопрос о позиции Германии в вопросе вступления Украины в НАТО, Галибаренко отметила, что Германия принадлежит к тем странам, которые считают, что первоочередной задачей является победа в войне.

Кроме того, на вопрос, может ли украинское контрнаступление повлиять на решения, которые будут приняты на саммите в июле, посол отметила, что "трудно не заметить ажиотаж, который создан вокруг контрнаступления".

"И я понимаю наших партнеров, которые бы хотели, чтобы он был успешным, закончился освобождением большей части оккупированных территорий и привел к победе Украины. И наше ожидание такое же. Но параллельно, я думаю, важно доносить сигнал о том, что не одним контрнаступлением решается судьба этой войны", - сказала Галибаренко.

Она добавила, что Украина противостоит мощному государству, которое готово бросить все свои ресурсы для того, чтобы уничтожить украинскую государственность.

"Поэтому я коллегам откровенно говорю, что мы не можем сводить конец этой войны к лишь одному контрнаступлению. После него могут быть еще другие контрнаступления. И тем более, я считаю, недальновидно говорить, что "давайте сейчас остановим любые решения и обсуждения перспектив Украины до того, как завершится контрнаступление". Определенные решения, условно, о том, где будущее Украины, - они не должны зависеть от оперативной ситуации на фронте, какой сейчас важной она бы не казалась с военной точки зрения", - сказала посол.

Вступление Украины в НАТО - главные новости

В сентябре Украина подала заявление на вступление в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Альянсе согласны на вступление Украины. В то же время в НАТО отмечают, что вступление возможно после завершения полномасштабной войны.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на котором Украина стремится утвердить гарантии перед вступлением в Альянс.

Ранее парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО и призвал запланировать конкретные шаги по присоединению страны к Альянсу в ходе июльского саммита НАТО.

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