СМИ отмечают, что этим визитом США хотят послать России сигнал о своей приверженности защите Финляндии и всех стран Северной Европы.

Президент США Джо Байден в начале июля посетит с визитом Хельсинки, где пройдет саммит США и стран Северной Европы.

Как сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники, в случае реализации визит станет историческим: это будет первый раз, когда действующий президент США посетит Финляндию, и встреча не будет напрямую связана с отношениями сверхдержавы с Россией.

Визит Байдена в Финляндию совпадет с началом саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Таким образом возможным временем визита могут быть предыдущие выходные, т.е. 8-9 июля.

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Источники сообщили Iltalehti, что этим визитом Соединенные Штаты хотят послать России сигнал о том, что США привержены защите Финляндии и всех стран Северной Европы.

Финляндия и война в Украине

В начале мая Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция по итогам саммита лидеров стран Северной Европы приняли заявление, в котором заявили о поддержке Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной членом Альянса. Это привело к увеличению сухопутной границы РФ с НАТО в два раза.

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