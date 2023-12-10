Венгерские власти считают, что Украина должна откатить языковое законодательство аж в 2015 год.

Украина пошла на уступки Венгрии относительно языковых прав нацменьшинств, но в Будапеште все равно не довольны. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь венгерского Министерства иностранных дел Тамаш Менцер.

По его словам, Украина "начала отбирать права" у венгерской общины восемь лет назад, а потому возвращать профильное украинское законодательство надо именно в ту точку.

"Конечно, мы будем внимательно изучать решения украинского парламента, но уже понятно, что права 2015 года еще далеко не возвращены", – написал представитель венгерского МИД в своем Фейсбук.

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Интересно, что в комментариях под заявлением чиновника есть много почти одинаковых комментариев, написанных как под копирку с лозунгом "Венгрия ответственна за венгров за границей" или его вариациями. Но значительно больше комментариев, в которых люди возмущаются, почему правительство так лихо защищает венгров в Украине и не заботится о благосостоянии венгров в самой Венгрии.

Языковой спор Украины с Венгрией

Как писал УНИАН, отношения Украины и Венгрии резко ухудшились осенью 2017 года после принятия Верховной Радой нового закона об образовании. В нем в частности было предусмотрено обязательное преподавание части предметов на украинском языке даже в школах для национальных меньшинств.

Венгрия была крайне недовольна украинским законом, утверждая, что он нарушает права венгерского национального меньшинства в Закарпатье. После этого Будапешт начал системно блокировать сотрудничество Украины с НАТО и частично с ЕС.

Венецианская комиссия ЕС также посоветовала Украине несколько смягчить требования к языку преподавания в школах. В 2020 году Верховная Рада приняла новый закон о полном общем среднем образовании, который частично был уступкой Венгрии и ЕС, но все равно не удовлетворил Будапешт.

8 декабря этого года Верховная Рада приняла еще один закон, который вносит поправки в ряд других законов, в частности в законы об образовании и о нацменьшинствах. Среди прочего он предусматривает, что частные учреждения высшего образования могут свободно выбирать язык обучения из перечня официальных языков ЕС. То есть венгерский тоже. Также в медиа для нацменьшинств закон разрешил использование языков ЕС.

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