Зеленский напомнил, что в 2014 году Украина также не имела мощной международной поддержки, но смогла отстоять свое государство в противостоянии с армией РФ, которая является одной из сильнейших в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не зависит от Соединенных Штатов Америки так, как зависел Афганистан.

Об этом он заявил в интервью CNN.

На вопрос, не опасается ли он, что после последних событий в Афганистане, США могут оставить и Украину, Зеленский ответил следующим образом:

"Я думаю, мы не можем сравнивать Украину и Афганистан... Украина не зависит от США так, как зависел Афганистан. И я действительно считаю, что за считанные дни, 5-7, невозможно такую большую страну захватить", - отметил Зеленский.

В то же время, президент напомнил, что в 2014 году Украина также не имела такой мощной внешней и международной поддержки, однако смогла отстоять свое государство в противостоянии с армией РФ, которая является одной из сильнейших в мире.

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"Российская Федерация - это не армия Талибана. Это одна из сильнейших армий мира... Тогда с нами рядом не было никакой военной техники, кроме той, что была у нас, и наших собственных военных... Но появились добровольческие батальоны - люди, которые объединились из-за желания защитить свое собственное государство. Никого другого не было. Но не только за 4 дня, но за 8 лет Россия не захватила Украину", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас Украина максимально независима от какой-то другой страны.

"Что такое "оставить Украину"? Я считаю, что США наоборот должны увеличивать свое присутствие в Украине", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что рад "мощной" встрече с Байденом и тому, что Украина была среди первых стран, с представителем которой встретился Байден после событий в Афганистане.

"Это означает, что мы являемся приоритетной страной для США. И мы благодарны за это. Это важный сигнал. Однако после этого сигнала нам нужны действия", - отметил он.

Захват талибами власти в Афганистане

15 августа Афганистан захватили члены террористического движения "Талибан". В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

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Автор: Антонина Доломанжи