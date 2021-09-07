Президент поздравил разведчиков с профессиональным праздником и сказал, что сегодня им весь мир аплодирует стоя.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что военные разведчики в мирное время и особенно в годы российской агрессии играют ключевую роль в защите национальных интересов и государственной безопасности.

Об этом глава государства сказал во время выступления на торжествах по случаю 29-й годовщины военной разведки Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"С вами мы всегда видим, с вами мы всегда слышим. Мы знаем и действуем. С вами мы всегда способны предотвратить угрозы и преодолеть любые вызовы. С вами мы всегда на несколько шагов впереди", – подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, много успешных операций нашей военной разведки остаются неизвестными широкой публике, но в этом году весь мир узнал о высоком уровне подготовки, мастерства и мужества украинских разведчиков после блестящего спасения украинцев и граждан других государств из столицы Афганистана. Благодаря продуманным и решительным действиям украинской разведки, а также навыкам экипажей транспортной авиации Воздушных сил ВСУ было эвакуировано почти 700 человек.

"Это уникальная, образцовая и блестящая операция. Сегодня украинской военной разведке весь мир аплодирует стоя", – подчеркнул глава государства.

Президент рассказал, что для того, чтобы чтобы найти и эвакуировать людей, которые фактически попали в ловушку, спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины вышли за пределы контролируемой территории аэропорта и в максимально опасной обстановке находили, забирали и спасали людей.

"Они сделали то, на что не решилась ни одна другая эвакуационная миссия ни одной другой страны", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская военная разведка стремится быть разведкой будущего – высокопрофессиональной, высокотехнологичной, высокоточной.

"Для достижения этой цели были введены передовые методы сбора, обработки, анализа и передачи информации, новые подходы в отборе и подготовке кадров, современные виды вооружения и техника нового поколения", – сообщил глава государства.

Кроме этого, уточнил Зеленский, усилены оперативные и агентурные способности, а также потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

Президент отметил, что именно разведчики остаются незамеченными для противника, но Украинское государство всегда видит, замечает и ценит их.

Он вручил разведчикам государственные награды и присвоил высшие офицерские звания.

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Автор: Инна Андалицкая