Глава государства Владимир Зеленский также заверил генсека Альянса Йенса Столтенберга в том, что Украина серьезно относится к реализации реформ.

Президент Владимир Зеленский сообщил генеральному секретарю Организации Североатлантического договора Йенсу Столтенбергу о желании Украины получить План действий относительно членства в Альянсе.

Читайте такжеЗеленский готовится совершить большое турне в страны Азии и в СШАОб этом Зеленский написал в Twitter.

"Рад услышать от Йенса Столтенберга, что в НАТО открыты двери для Украины. Благодарен, что вы персонально и страны-члены поддерживаете нас в стремлении к членству в НАТО. Наша ближайшая цель - План действий относительно членства. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь усиливают наш оборонный сектор", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сотрудничество с Альянсом для Украины чрезвычайно важна.

"Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", - отметил Зеленский.

Что этому предшествовало

Сегодня Столтенберг во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности проведения реформ.

9 февраля Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Виталий Саенко