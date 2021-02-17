В частности, речь идет об усилении совместимости украинских войск с войсками стран-членов Альянса.

Директор Центра информации и документации НАТО Винета Кляйне заявляет, что Альянс и Украина в этом году начнут практическую реализацию Программы расширенных возможностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кляйне сказала во время дискуссии "Национальная устойчивость Украины: миссия выполнима?".

"В этом году мы будем работать вместе с Украиной, чтобы ввести в действие (начать практическое осуществление - УНИАН) Программу расширенных возможностей НАТО благодаря предметной деятельности, которая поможет еще больше усилить нашу совместимость", - заявила Кляйне.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участницей программы расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program - EOP)

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

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По его словам, Украина получит возможность сблизиться с НАТО, как это делают другие страны-партнеры в рамках Программы расширенных возможностей, - Финляндия, Швеция, Грузия, Иордания и Австралия.

В Министерстве иностранных дел планировали провести со странами-членами НАТО технические консультации о детальном определении формата участия Украины в EOP.

25 ноября правительство направило президенту предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО.

В декабре стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре передаст странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей.

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Автор: Виталий Саенко