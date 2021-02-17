Директор Центра информации и документации НАТО Винета Кляйне заявляет, что Альянс и Украина в этом году начнут практическую реализацию Программы расширенных возможностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кляйне сказала во время дискуссии "Национальная устойчивость Украины: миссия выполнима?".
"В этом году мы будем работать вместе с Украиной, чтобы ввести в действие (начать практическое осуществление - УНИАН) Программу расширенных возможностей НАТО благодаря предметной деятельности, которая поможет еще больше усилить нашу совместимость", - заявила Кляйне.
Украина-НАТО: что известно
- 12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участницей программы расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program - EOP)
- Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.
Читайте такжеО перспективах членства в ЕС речь пока не идет: Европарламент утвердил новый доклад по Украине
- По его словам, Украина получит возможность сблизиться с НАТО, как это делают другие страны-партнеры в рамках Программы расширенных возможностей, - Финляндия, Швеция, Грузия, Иордания и Австралия.
- В Министерстве иностранных дел планировали провести со странами-членами НАТО технические консультации о детальном определении формата участия Украины в EOP.
- 25 ноября правительство направило президенту предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО.
- В декабре стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре передаст странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram