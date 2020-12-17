Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел страны с просьбой предоставить объяснения о том, почему главе МИД РФ Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Klix.ba.
Утверждается, что один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову икону 14 декабря. Лавров находился в стране с визитом.
По данным издания, посольство запросило информацию о происхождении иконы, которая, как утверждается, была найдена в Луганске и имеет возраст около 300 лет.
Украинская сторона отметила, Луганск временно оккупирован Россией, и отсутствие информации об иконе, которая является культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий РФ против Украины.
Журналисты утверждают, что на обратной стороне иконы есть штамп, который свидетельствует о подлинности и ее принадлежности Украине.
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