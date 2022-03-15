ОБСЕ должна играть особую роль в поддержании России после Путина на ее будущем пути возвращения в семью демократических государств.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать депутинизацию России и ее постепенное возвращение к международному праву в постпутинскую эпоху.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном сотрудничеству ООН и ОБСЕ, пишет Укринформ.

"Речь идет о выживании как ООН, так и ОБСЕ, а также о депутинизации России и ее постепенном возвращении к положениям международного права в постпутинскую эпоху", - сказал Кислица.

Постпред Украины отметил, что режим Путина подходит к концу.

"Он нанес такой большой ущерб российскому обществу, что нужны десятилетия, чтобы вернуть Россию хотя бы на тот уровень демократии, которого она достигла в 90-х годах прошлого века", - сказал Кислица.

Он считает, что ОБСЕ должна играть особую роль в поддержании России после Путина на ее будущем пути возвращения к семье демократических государств, "под новым руководством, с новыми послами и новыми представителями".

"Я призываю главу и институты ОБСЕ начать рассмотрение условий работы с постпутинской Россией, поскольку автоматического возврата к нормальной жизни не будет ни здесь, в Нью-Йорке, ни в ОБСЕ", - добавил постпред Украины.

Кислица подчеркнул, что российские войска продолжают совершать в Украине военные преступления и преступления против человечности, "стирая любую разницу с их нацистскими предшественниками 80-летней давности". Он отметил важность регистрации всех этих преступлений, совершенных РФ в войне против Украины.

Кислица также призвал председателя ОБСЕ Збигнева Рау посодействовать в освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого пытают из-за отказа сотрудничать с агрессором. Он отметил, что российские оккупанты усиливают свою репрессивную практику, похитив также мэра города Днепрорудного Евгения Матвеева.

При этом, жители Херсона, Бердянска, Мелитополя, Энергодара и других оккупированных городов не боятся выходить на улицы и говорить оккупантам: "Идите прочь, мы - Украина".

Попытки России применить в Херсоне свою привычную практику провозглашения фальшивой "народной республики" были сразу отклонены.

"В Украине нет места, где бы приветствовали российскую армию", - подчеркнул постпред Украины в ООН.

Как сообщал УНИАН, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Украине, но не упомянул о стране-агрессоре. В своем заявлении он не объяснил причины "боевых действий" в Украине, не назвал нападавшего и ограничился тем, что Украина просто "уничтожается".

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