В Запорожской областной военной администрации заявляют, что похищенный оккупантами мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы ЗОВА Александра Старуха.
"По имеющейся информации на сегодня, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме". Мэр Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену оккупантов, но его судьба неизвестна", - говорится в сообщении.
Также в ЗОВА сообщили, что сегодня около 07:00 в городе Бердянск российские военные провели обыск в доме священника Православной церкви Украины Олега Николаева - председателя Совета христианских церквей и организаций г. Бердянск - и после этого вывезли его в неизвестном направлении.
Отмечается, что в оккупированном Бердянске сегодня состоялся митинг протеста, а в Мелитополе оккупанты не дали провести митинг в поддержку Федорова.
"Вооруженные российские военные окружили площадь и оттеснили людей. Свои действия оккупанты сопровождали предупреждениями по громкоговорителям о запрете митингов", - рассказали в ЗОВА.
Напомним, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что 11 марта в Мелитополе группа оккупантов из 10 человек похитила мера города Ивана Федорова. Ранее мер отказался сотрудничать с врагом.
Рано утром 24 февраля войска России ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности,
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