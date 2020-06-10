"Никакого предательства интересов Украины": Кулеба опроверг популярные после его визита в Будапешт фейки

Глава МИД опроверг три фейка, которые касаются его последнего визита в Будапешт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ищет компромиссы в отношениях с Венгрией, но не предаст собственные интересы.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook.

Министр заявил о распространении фейков относительно его недавнего визита в Будапешт, где состоялась встреча с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Он решил опровергнуть их и сообщить правдивые факты.

"Первый фейк: Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии. Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продолжить свое существование. Речь идет только о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимал не МИД. Административно-территориальная реформа - не вопрос МИД", - отметил министр.

"Второй фейк: Кулеба во время визита в Будапешт взял обязательство создать Береговский район. Правда: Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не принимал. МИД не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию «национальных» районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", - добавил глава МИД.

Также он назвал фейком утверждение, что дипломаты "слили" украинские интересы в отношениях с Венгрией.

"Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности нашей евроантлантической интеграции и Центральной Европы в целом. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии», которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании", - отметил Кулеба.

Кроме того, по его словам, принципиальная позиция и официальная позиция МИД заключается в том, что "ни одно иностранное государство не вправе диктовать Украине каким образом организовывать общины, районы или области".

"Для нас абсолютно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - подытожил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Кулеба совершил визит в Будапешт для встречи с Сийярто.

По итогам встречи он заявил, что совместно со своим венгерским коллегой будет рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану провести встречу в Киеве в июле.

По словам Кулебы, Украина предлагает Венгрии подписать документ с фиксацией, что венгры на Закарпатье являются историческим и культурным достоянием, а не проблемой.

В свою очередь, Сийярто заявил, что в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

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