Российскому президенту Путину не удастся испортить отношения Украины и Польши.
Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокоментировал последние заявления Путина о том, что польские власти якобы хотят оккупировать украинские территории. "Попытки Путина вбить клин между Киевом и Варшавой столь же тщетны, как и его неудачное вторжение в Украину", - написал он в микроблоге Twitter.
"В отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки из истории и всегда будут выступать единым фронтом против российского империализма и неуважения к международному праву", - подчеркнул министр.
Фейк России о "нападении" Польши
Как известно, российская пропаганда с начала полномасштабной войны заявляла, что Варшава якобы готовится напасть на Украину, чтобы оккупировать часть ее территорий.
21 июня Путин на Совбезе РФ заявил, что Польша якобы хочет вмешаться в войну, ввести на территорию Украины своих солдат и захватить их.
Кроме того, он назвал западные территории Польши "подарком Сталина полякам". По словам Путина, "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии".