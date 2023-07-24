Польша и Украина извлекли уроки из истории, отметил Кулеба.

Российскому президенту Путину не удастся испортить отношения Украины и Польши.

Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокоментировал последние заявления Путина о том, что польские власти якобы хотят оккупировать украинские территории. "Попытки Путина вбить клин между Киевом и Варшавой столь же тщетны, как и его неудачное вторжение в Украину", - написал он в микроблоге Twitter.

"В отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки из истории и всегда будут выступать единым фронтом против российского империализма и неуважения к международному праву", - подчеркнул министр.

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Фейк России о "нападении" Польши

Как известно, российская пропаганда с начала полномасштабной войны заявляла, что Варшава якобы готовится напасть на Украину, чтобы оккупировать часть ее территорий.

21 июня Путин на Совбезе РФ заявил, что Польша якобы хочет вмешаться в войну, ввести на территорию Украины своих солдат и захватить их.

Кроме того, он назвал западные территории Польши "подарком Сталина полякам". По словам Путина, "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии".

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