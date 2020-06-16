Посол США при НАТО рассказала, когда Украина сможет стать членом Альянса

Дипломат надеется, что Украина получит членство в НАТО, "когда наступит правильный момент".

Украина имеет шансы стать членом НАТО, когда для этого наступит правильный момент.

Об этом во время видеоконференции заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе, или заменой членства, посол отметила, что это не является "ни тем ни другим".

"Этот шаг является демонстрацией того, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - отметила Кей Бейли Хатчисон.

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Посол отметила, что нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент", - отметила Хатчисон.

Она добавила, что такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России.

Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что США и дальше будут продолжать непоколебимую поддержку суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июня НАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностей.

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