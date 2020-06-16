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Посол США при НАТО рассказала, когда Украина сможет стать членом Альянса

17:09, 16 июня 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом во время видеоконференции заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе, или заменой членства, посол отметила, что это не является "ни тем ни другим".

"Этот шаг является демонстрацией того, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - отметила Кей Бейли Хатчисон.

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Посол отметила, что нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент", - отметила Хатчисон.

Она добавила, что такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России.

Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что США и дальше будут продолжать непоколебимую поддержку суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июня НАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностей.

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