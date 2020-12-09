Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9-10 декабря совершит рабочий визит в Республику Молдова.
Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
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«Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Планируется, что Кулеба встретится с новоизбранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чоко.
Они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепление региональной безопасности, усиление взаимодействия в рамках международных организаций.
Выборы в Молдове: что известно
- Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.
- На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.
- 20 ноября ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.
- Между тем парламент Молдовы сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. Из-за этого решения в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты.
Сейчас государством до сих пор руководит Игорь Додон – друг российского президента Владимира Путина. В своей политике он придерживался прокремлевской позиции, в частности назвал Крым «российским». Это стало причиной четырехлетней паузы в отношениях Киева и Кишинева.
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