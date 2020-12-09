Глава МИД встретится с новоизбранным президентом Молдовы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9-10 декабря совершит рабочий визит в Республику Молдова.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

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«Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Планируется, что Кулеба встретится с новоизбранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чоко.

Они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепление региональной безопасности, усиление взаимодействия в рамках международных организаций.

Выборы в Молдове: что известно

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.

На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.

20 ноября ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов. Решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

Между тем парламент Молдовы сразу в двух чтениях принял проект об ограничении полномочий Санду. Из-за этого решения в Кишиневе 3 декабря вспыхнули протесты.

Сейчас государством до сих пор руководит Игорь Додон – друг российского президента Владимира Путина. В своей политике он придерживался прокремлевской позиции, в частности назвал Крым «российским». Это стало причиной четырехлетней паузы в отношениях Киева и Кишинева.

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Автор: Виталий Саенко