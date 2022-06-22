Власть Украины будет максимально помогать Грузии становиться членом ЕС, отметил нардеп.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в распространении фейков.

Об этом он сказал в обращении, которое размещено в Telegram по поводу обвинений, что Арахамия якобы блокировал предоставление Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.

"Совсем недавно на заседании ПАСЕ он (Гарибашвили - УНИАН) заявил о том, что якобы Арахамия ездил в Европу и США и отгаваривал брать Грузию в кандидаты на членство в Евросоюзе. Во-первых, в Европе Арахамия не был. Во-вторых, в США Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что господин Иванишвили (экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили - УНИАН) является олигархом пророссийского плана, который имеет марионеточное правительство и по сути подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу", - сказал нардеп.

Глава фракции "Слуга народа" сообщил, что власть Украины будет "помогать максимально Грузии становиться членом Европейского Союза".

"И не обращайте, пожалуйста, внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности премьер-министра, который распространяет недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что народ Грузии поддерживает Украину и его представители воюют на стороне нашей страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в ЕС.

Также статус кандидатов на вступление в Евросоюз захотели получить Молдова и Грузия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня сказала, что ЕК рекомендовала Евросовету предоставить нашей стране статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении украинскому государству статуса кандидата на членство в объединение государств ожидается 23-24 июня.

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