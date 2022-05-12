Украина должна сначала выполнить все условия, которые касаются вступления в Евросоюз.

Украина должна полностью пройти путь для вступления в Европейский Союз, но надо одержать победу в войне, развязанной Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Берлине заявил вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Нас объединяют общие ценности. Украина идет по пути в Европу", - заявил Хабек, но добавил, что нельзя давать Украине обещания относительно будущего членства, которые потом не будут выполняться.

"Мы ожидаем, что Украина выполнит все условия", - отметил Хабек, но подчеркнул, что это не будет быстрый процесс в соответствии с правилами вступления в ЕС.

"Но не понимайте это как алиби. Этот путь должен быть пройден полностью. В Европейском Союзе есть страны, которые уже долго ждут на вступление в ЕС, и было бы очень недопустимо, чтобы мы давали обещания и не выполняли их", - сказал Хабек.

При этом, он отметил, что сначала надо, чтобы в Украине закончилась война. "Как закончится война, мы не знаем. Возможны разные сценарии", - сказал вице-канцлер, но подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не должен выиграть эту войну.

"Украина должна победить и Украина сама определяет этот момент", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия поддерживает полноправное членство Украины в Евросоюзе в будущем.

Глава МИД Германии заявила, что для Украины будет найден путь в Евросоюз учитывая рассмотрение заявки о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: