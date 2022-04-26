Глава Пентагона также в очередной раз решительно осудил вторжение России в Украину.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что Украина может одержать победу в войне с Россией.

Такое заявление сделал Остин в ходе посвященной поддержке и усилению обороноспособности Украины встречи министров обороны 40 стран-союзников в Германии, передает DW.

"Украина, бесспорно, верит, что может одержать победу, и это делают все присутствующие", - заявил он.

Глава Пентагона также в очередной раз решительно осудил вторжение России в Украину.

"Ваше сопротивление вдохновило свободный мир", - отметил он.

Ранее, как писал УНИАН, Ллойд Остин подчеркнул, что США "продолжат сдвигать небо и землю, чтобы удовлетворить" потребности Киева.

Стоит отметить, что глава МИД Британии Лиз Трасс назвала войну РФ против Украины "незаконной" и подчеркнула: "Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина с Украиной. Россия совершала ужасные злодеяния, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит неудачи и Украина не победит".

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