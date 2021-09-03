Витренко рассказал о переговорах украинской делегации в США по энергетическим вопросам.

США применят к России новые санкции в том случае, если она будет использовать газ как геополитическое оружие и с его транзитом возникнут проблемы.

Об этом из Вашингтона рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Это было на встрече между нашими президентами Зеленским и Байденом. Так же мы встречались со специальным представителем американского правительства Амосом Хохштайном, с которым мы также обсуждаем детали. Мы уверены, что победа в этой войне будет на нашей стороне", - рассказал Витренко.

При этом он признал, что не видел документ с подписями о гарантиях энергобезопасности. Главным фактором этого он назвал контракты с компаниями из Европы о транзите газа через Украину.

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"Если таких контрактов не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, - вот тогда должны быть санкции", - убежден он.

Ранее Витренко заявил, что запуск "Северного потока-2" можно остановить.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Автор: Юрий Годован