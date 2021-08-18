Сообщается, что это не первый подобный инцидент.

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литовской Республики, чтобы вытеснить мигрантов.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Литвы.

"Сегодня представители белорусских структур с щитами и оборудованием для борьбы с беспорядками принудительно вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и въехали на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

Эти действия зафиксированы на видео должностных лиц Государственной пограничной службы. Информацию о нарушении государственной границы используют в досудебном расследовании, которое проводит Литва.

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В МВД отметили, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.

Они приняли решение о дальнейшем увеличении охраны границы.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

Как сообщал УНИАН, в конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Как подчеркнул позднее Лукашенко, он помешает превращению страны в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

В начале июля правительство Литвы в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью объявило в стране режим экстремальной ситуации.

28 июля Кабмин принял решение оказать Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Автор: Людмила Жерновская