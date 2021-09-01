Кроме встречи с Байденом, у Зеленского также запланирована встреча с представителями крупного американского бизнеса.

У президента Украины Владимира Зеленского рассказали о планах на второй день визита в Соединенные Штаты Америки.

Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил в социальной сети Facebook.

По его словам, сегодня у президента встреча с представителями крупного американского бизнеса.

"Среди гостей руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие. Затем вместе с первой леди посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста", - рассказал Никифоров.

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Кроме того, примерно в 14:00 по Вашингтону начнется встреча президента Украины с президентом США Джо Байденом в составе делегаций и с глазу на глаз.

"В Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. И наконец Владимир Зеленский и первая леди примут участие в открытии Украинского дома", - подытожил он.

Визит Зеленского в США

31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита планируется подписать три документа: об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев работает над приездом американского президента в Украину.

Автор: Антонина Доломанжи