31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев, в свою очередь, тоже работает над приездом американского президента к Украине.

Об этом он рассказал в комментарии hromadske.

"Мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время его президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна – очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США. Сначала мы к ним, потом они – к нам", – сказал министр.

Однако конкретную дату приезда Байдена Кулеба назвать еще не может.

Читайте такжеЗеленский рассказал о "болезненном" вопросе с США: мы еще поборемсяДипломат считает визит Зеленского в Вашингтон успешным – "с конкретными договоренностями".

"И по тому, как Администрация президента Байдена подходит к этому визиту, мы не видим какого-то негативного контекста в этом", – ответил Кулеба на замечание корреспондента, что 31 августа для такого визита США является "мертвым сезоном".

31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита планируется подписать три документа: об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Автор: Яна Ставская