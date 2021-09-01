Лавров, комментируя слова президента Украины, решил перейти на оскорбления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского, назвавшего газ из РФ "самым грязным в мире". Ранее Зеленский заявил об этом в ходе встречи с министром энергетики США в Вашингтоне.

Как передает ТАСС, Лавров, комментируя высказывание Зеленского, сказал, что оно "сделано не от большого ума".

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", - заявил глава российского МИД.

Лавров также обвинил Украину в попытках "выводить РФ из равновесия, дестабилизировать и отвлечь от решения главнейших проблем".

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Накануне Зеленский обсудил с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм вопрос энергетической безопасности Украины и региона. "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", – отметил Зеленский в ходе встречи с американским министром.

Напомним, 31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Автор: Юрий Годован