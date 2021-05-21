Дизайнер, создавший рубашку-косоворотку для президента, говорит, что за основу взял национальный костюм днепропетровского региона.

В Офисе президента Украины рассказали, что вышиванки для Владимира и Елены Зеленских создавались на основе украинских традиций кроя.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя обвинения в том, что рубашка, надетая главой государства в День вышиванки, на самом деле русская косоворотка, сообщает OBOZREVATEL.

"Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка - это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации", - считает советник главы ОП.

По его словам, одежду разработал дизайнер Артем Климчук. Сам создатель говорит, что за основу взял национальный костюм днепропетровского региона.

Читайте такжеТимошенко надела в Раду платье-вышиванку и сделала "ту самую" прическу (фото)"Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях", - подчеркнул дизайнер.

Украинская вышиванка или косоворотка?

20 мая в День вышиванки на странице президента в Instagram появился пост с фото, где Зеленский и его жена Елена одеты в вышитую одежду. Однако некоторые пользователи сети, а также журналисты раскритиковали вышиванку главы государства, так как она похожа на косоворотку - рубаху с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не посередине. Такие рубашки являются предметом русского народного костюма.

Первая леди также опубликовала фото с мужем в вышиванках. Зеленская отметила, что на Днепропетровщине, где она родилась, традиционными считаются черно-красные вышивки, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом каре.

При этом на свою пресс-конференцию Зеленский вышитую рубашку не надел.

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Автор: Катерина Комолова