Уничтожение Украины осталось несбыточной мечтой Путина, теперь есть цели поважнее.

Владимир Путин пересмотрел свои цели в войне против Украины. Но историческая роль Украины остается неизменной - прекратить существование России, как агрессивного захватнического государства. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия всегда "продавала" экспансию. Для России этот исторический промежуток времени заканчивается. Я бы сказал, что вот эта война – это война России за попытку остаться (в нынешнем экспансионистском виде – УНИАН). Отсюда вот эти истерические крики о многополярном мире", – говорит он.

Говоря о целях войны, которые Путин заявлял в начале вторжения, Подоляк выразил мнение, что все они были фикцией. По словам советника главы ОП, единственной реальной целью было уничтожение украинского государства, попутно убив как можно больше украинцев.

"Поэтому у нас нет опции договориться с человеком, который пришел вас убить. Нынешние цели изменились. Сейчас цель Путина – выжить, лично выжить. А выжить он может, если не проиграет войну. Сейчас его усилия направлены на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Т.е. зафиксировать немедленное прекращение огня, зафиксировать новую линию разделения, зафиксировать оккупированные территории, затянуть нас в новый "Минский формат" не для того, чтобы оговорить новые правила, а чтобы просто "заболтать" войну", – считает Подоляк.

Окончание войны в Украине - видение Зеленского

Накануне президент Украины дал пресс-конференцию украинским и зарубежным СМИ, в ходе которой в частности рассказал о своем видении того, как должна закончиться война.

Глава государства отметил, что задача - освободить все украинские территории, включая Крым и Донбасс. Украина не пойдет на отказ от своих территорий в обмен на какие-либо обещания, в том числе на прием в НАТО.

При этом Зеленский не исключил, что следующий День Независимости тоже будет отмечаться в условиях войны.

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