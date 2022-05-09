Михаил Подоляк отметил, что это было бы справедливым, поскольку РФ годами накапливала резервы, чтобы финансировать свои военные действия.

Передача замороженных российских активов Украина была бы восстановлением справедливости за уничтоженные во время войны украинские города.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что это было бы справедливым, поскольку РФ годами накапливала резервы, чтобы финансировать свои военные действия.

"Разрушена инфраструктура, уничтожены города - кто-то должен за это заплатить. Россия, продавая сырье в ЕС, годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства. Предложение главы европейской дипломатии Жозеп Борреля передать замороженные активы ЦБ России в пользу Украины - путь к восстановлению справедливости", - написал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам Европейского союза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направления их на восстановление Украины после войны.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине.

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