В начале войны ЕС и его союзники заморозили валютные резервы на сотни миллиардов долларов, хранящихся на счетах Центрального банка РФ.

Странам Европейского союза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направления их на восстановление Украины после войны.

Об этом в интервью Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Боррель заявил, что США взяли под свой контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащих афганском центральном банке, частично для потенциальной компенсации жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране, и логично было бы рассмотреть такие шаги с резервами России.

"Я был бы очень за, потому что это логично. Деньги находятся у нас, и кто - то должен мне объяснить, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских денег", - сказал он.

В начале войны ЕС и его союзники заморозили валютные резервы на сотни миллиардов долларов, хранящихся на счетах Центрального банка РФ. Россия заявила в марте, что заморожено около $300 миллиардов из ее золотовалютных резервов, которые в сумме превышают $600 миллиардов.

Боррель сказал, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых политических вопросов, учитывая "невероятную сумму денег", которая будет задействована. Он хотел бы, чтобы дискуссия по методам обеспечения "военных компенсаций" шла из России.

Боррель отметил, что решение в случае его принятия не будет беспрецедентным, указывая на решение США выделить 3,5 миллиарда долларов замороженных активов афганского центрального банка для нужд, включая гуманитарную помощь и компенсацию семьям жертв терактов 11 сентября.

"Это один из важнейших политических вопросов: кто будет платить за восстановление Украины?",- сказал Боррель.

Как известно, международная донорская конференция, которая была посвящена сбору средств для Украины в связи с полномасштабным вторжением России, собрала 6,5 млрд долл.

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