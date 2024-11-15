Варшава отмечает, что в первые месяцы войны именно Польша передавала военную технику и организовывала гуманитарную помощь.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Тот пожаловался главе Альянса на Украину.

Как пишет tvn24.pl, чиновник рассказал "как много Польша уже сделала и как много она помогла Украине", тогда как у украинцев "короткая память". В частности, Варшаву возмутило, что со слов президента Украины Владимира Зеленского следует, что Польша не делает все возможное.

Косиняк-Камыш напомнил, что в первые месяцы войны именно Польша передавала военную технику и организовывала гуманитарную помощь.

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"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине - это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Он обвинил Зеленского в том, что президент пытается "привлечь другие страны к прямому участию в конфликте" с Россией. В то же время сам Косиняк-Камыш признает, что подобные действия являются естественными в определенной степени.

"Но у нас есть своя стратегия, у нас есть свой смысл существования. Вчера я говорил с Генеральным секретарем НАТО о сбивании ракет. Я считаю, что (это было бы возможно - ред.), если бы было общее решение всего альянса, а такого решения сегодня нет, сбивать ракеты в России. Поэтому ни одна страна НАТО не должна здесь выдергивать", - подытожил он.

Война в Украине - что говорят в Польше

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил Зеленского в том, что тот хочет втянуть Варшаву в войну против РФ. Это, по его мнению, произойдет, если Польша согласится сбивать ракеты и дроны РФ.

Недавно глава польского МИД Радослав Сикорский выразил надежду, что НАТО и США изменят свою позицию и позволят сбивать ракеты РФ над Украиной силами ПВО союзников. В ответ на это в Кремле разразились угрозами.

В октябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина теперь не считает Польшу одним из своих ключевых партнеров во время войны с РФ, ведь Варшава больше не может оказывать военную помощь Киеву, которую предоставляла ранее.

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