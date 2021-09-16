Основные способы, используемые Дубинским - инициативы относительно проверок госорганов, в результате которых коррумпированные чиновники были привлечены к ответственности.

Народный депутат Александр Дубинский отчитался о своей работе, разместив ежегодный отчет на странице в Фейсбуке.

На счету у политика более трех тысяч решенных вопросов, с которыми обратились украинцы, а также 86 поданных законопроектов и более двух тысяч поправок. Подробный отчет он выложил на своей официальной странице.

В Киевской области организована работа мобильных приемных - в виде брендированных автомобилей с профильными специалистами из команды нардепа. Круг решаемых вопросов, согласно информации из отчета, довольно широк: от адресной юридической помощи до объединённых инициатив по борьбе с недобросовестными чиновниками.

Кроме того, нардеп уделяет большое внимание борьбе с коррупцией на всех уровнях. Основные способы, используемые Дубинским - инициативы относительно проверок госорганов, в результате которых коррумпированные чиновники были привлечены к ответственности.

Напомним, что 4 марта Александр Дубинский заявил о создании межфракционного объединения "Дубина – слуга украинского народа", в первоначальный состав которого вошли 7 депутатов.

Автор: Григорий Бондарь