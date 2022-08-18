Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности ядерный шантаж РФ и зерновую инициативу.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Львове. Во время встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности ядерный шантаж России и совершенствование зерновой инициативы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабную кражу Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", - сообщил Зеленский.

Президент уверен, что дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились во Львове. Зеленский встретил своего коллегу и турецкую делегацию на крыльце дворца Потоцких. После этого лидеры государств начали переговоры.

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