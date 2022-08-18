Вместе с Эрдоганом во Львов прибыли главы ключевых турецких министерств, а также глава компании Baykar.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в полдень прибыл во Львов для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Как отмечает турецкое издание Haberturk, это первый визит Эрдогана в Украину после начала войны. Секгодня турецкий президент прибыл во Львов по приглашению Зеленского.

Как сообщило издание, по дороге в Украину в польском международном аэропорту Жешув Эрдоган встретился с губернатором польского региона Радославом Виатрой и послом Турции в Варшаве Ченгизом-Камилем Фыратом, после чего по суше отправился во Львов.

Помимо уже известной темы переговоров о путях завершения войны в Украине, Эрдоган вместе со своим украинским коллегой Зеленским оценит турецко-украинские отношения на уровне стратегического партнерства.

По данным издания, Эрдогана в поездке в Украину сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр торговли Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава оборонной промышленности Исмаил Демир и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита турецкого президента предусмотрено проведение трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем.

Вас также могут заинтересовать новости: