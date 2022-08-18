Президент Украины встретил своего коллегу и турецкую делегацию на крыльце дворца Потоцких.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в Офисе президента.

Зеленский встретил своего коллегу и турецкую делегацию на крыльце дворца Потоцких.

После этого лидеры государств начали переговоры.

Во Львов также прибыл и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш, с которым президенты проведут трехсторонние переговоры.

Кроме того, в рамках сегодняшнего визита в Украину Эрдогана и большой турецкой делегации уже состоялись переговоры главы Минобороны Турции Хулуси Алакары со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщает Минобороны Турции.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности", - говорится в сообщении без детализации встречи.

Отметим, это первый визит Эрдогана в Украину после начала войны. Сегодня турецкий президент прибыл во Львов по приглашению Зеленского.

Кроме уже известной темы переговоров о пути завершения войны в Украине, Эрдоган вместе со своим украинским коллегой Зеленским оценит турецко-украинские отношения на уровне стратегического партнерства.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита турецкого президента предусмотрено проведение трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем.

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