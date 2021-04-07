По словам его адвокатов, сегодня ночью у его 81-летней матери произошло обострение тяжелой болезни, поэтому Тупицкий поехал к ней в Черкассы.

Освобожденный указом президента от должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения в Печерский районный суд Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня должно было состояться заседание под председательством судьи Сергея Вовка по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Тупицкого меры пресечения в виде залога в 45 тыс. грн.

На заседание явились двое его адвокатов.

Они сообщили суду, что сегодня ночью у его 81-летней матери произошло обострение тяжелой болезни, которой она болеет уже несколько лет. В связи с этим Тупицкий поехал к ней в Черкассы.

Защитники попросили суд отложить заседание на дату после 14 апреля, поскольку с 12 по 14 апреля Тупицкий должен принять участие в заседаниях в Конституционном и Верховном судах, а также в Голосеевском райсуде Киева.

Ситуация вокруг Тупицкого

28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему направили по почте.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Он оспаривал этот указ в Верховном суде.

26 февраля 2021 года президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц. 4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.

27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указ президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.

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Автор: Антонина Доломанжи