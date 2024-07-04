Зеленский стремился услышать мнения кандидатов насчет прекращения войны, которую Россия развязала против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время дебатов действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и его оппонента Дональда Трампа не услышал ничего нового насчет Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью для Bloomberg. Президент подтвердил, что смотрел президентские дебаты в США с участием Джо Байдена и Дональда Трампа. При этом, как сказал Зеленский, он смотрел дебаты в контексте того, что каждый из них готов сделать для Украины.

Он подчеркнул, что именно американский народ выбирает своего президента. "Я смотрел эти дебаты услышать их мнение насчет войны и насчет окончания войны, и я ничего нового не услышал. Но это говорит о том, что в большинстве своем они были сосредоточены на внутренней политике, и отдавали предпочтение именно этим моментам", - подчеркнул Зеленский.

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Отдельно Зеленский сказал откровенно, что хотел, чтобы действующий президент США Джо Байден больше помогал Украине. "Но есть разные процессы и есть разные момент, и это касается не только Соединенных Штатов Америки, но и лидеров в Европе. Мы хотели бы, чтобы мир был более решительным, чтобы все поставили Путина на место. Я очень этого хотел. Я считаю, что не может один человек нарушать общие правила. И не может менять законы. И не может быть перераспределения земель. То есть, мир не имеет права дать возможность одному человеку, Путину, нарушить все правила. И поэтому я считаю, что и президент Байден и лидеры Европы должны быть более решительными. Я так считаю", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, во время дебатов Джо Байден и Дональд Трамп затронули вопрос войны Украины и России, и Трамп несколько раз подчеркнул, что Россия никогда бы не начала полномасштабное вторжение, если бы он был президентом.

Так, по его словам, если бы "в Америке был настоящий президент, которого уважал бы Путин, тот бы никогда не вторгся в Украину. Погибло много людей, гораздо больше, чем думают. Вы можете удвоить эти цифры, возможно, утроить. Он (Байден) не сделал ничего, чтобы остановить это".

По словам Трампа, Байден "поощрял Россию к вторжению" из-за вывода войск США из Афганистана в 2021-м. Также он отметил, что при его президентстве Путин не забирал земли. "Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне - нет. Путин знал, что со мной нельзя играть. Война в Украине не должна была начинаться, а теперь он захватит Украину", - заявил он.

Президент Украины Зеленский заявил, что Трамп должен выступить со своим планом по быстрому прекращению войны с Россией, предупредив, что любое предложение не должно нарушать суверенитет страны. В частности, в Украине хотят понять, "будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США, или останемся совсем одни".

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