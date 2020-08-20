Зеленский прокомментировал работу Кравчука во главе украинской делегации в ТКГ

Президент подчеркнул необходимость проведения регулярных заседаний ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что очень доволен работой Леонида Кравчука во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

«Я считаю, что наша Трехсторонняя контактная группа возобновила полностью минские заседания. Я считаю, что они вдохнули в Минск (минский процесс - УНИАН) жизнь. Я считаю это в целом, я говорю о том моменте, когда в нем еще был Леонид Кучма», - заявил Зеленский.

«В целом сейчас я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком ... Сейчас есть достижения», - сказал президент.

По словам Зеленского, в течение месяца на фронте на Донбассе уже нет боевых жертв и ранений.

«Я считаю, что это большое достижение, и я не говорю кого, я не хочу детализировать. Это просто большое достижение, как минимум для наших людей и их родных», - заявил он.

Также президент добавил, что достигнутый режим прекращения огня является первым, который соблюдается.

«Мы постоянно должны встречаться, пусть в видеоформате из-за COVID-19, но мы должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне лично», - сказал Зеленский.

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Кравчук в ТКГ по Донбассу: справка

28 июля экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого зампредседателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

19 августа новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Кравчук впервые принял участие в переговорах ТКГ.

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Автор: Константин Гончаров