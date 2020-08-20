Украина передала списки на обмен удерживаемых лиц в рамках ТКГ - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона передала списки на обмен удерживаемых лиц в рамках Трехсторонней контактной группы, но еще не получила соответствующих списков от России и оккупационных администраций на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.
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«Передали списки на обмен, но мы еще не получили списки с той стороны», - сказал Зеленский, комментируя работу в рамках Трехсторонней контактной группы.
Также президент отметил договоренность об участках разминирования и разведения на Донбассе.
«Договорились о 20 участках разминирования. Никто не хотел ни о чем слышать, и долго были споры. Договорились - это тоже о сохранении жизни», - сказал Зеленский.
- 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди них преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один сотрудник правоохранительных органов.
- 7 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, чтоУкраина готовится к обмену удерживаемыми лицами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- 20 августа Офис президента сообщил, что гуманитарная рабочая подгруппа ТКГ достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.
- Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек. Обмен планируется провести при посредничестве ОБСЕ.
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