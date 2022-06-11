Решение о выполнении таких задач будет принимать главнокомандующий ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет возможность территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Об этом свидетельствуют данные карточки законопроекта №6521 на сайте Верховной Рады.

Согласно данным, президент подписал документ 10 июня.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон 3 мая.

Документом устанавливается, что выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины включительно с районами ведения военных (боевых) действий.

Ранее определялось, что выполнение задач терробороны осуществляется вне районов ведения боевых действий.

Решение о выполнении задач терроборони в районах ведения боевых действий принимается главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Среди прочего определяется, что с целью наращивания сил и средств для стабилизации обстановки, а также в случае определения соответствующей зоны территориальной обороны районом ведения боевых действий, военные части Сил территориальной обороны ВСУ и добровольческие формирования территориальных общин по решению главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач терроборони вне своей зоны территориальной обороны и в районах ведения боевых действий.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.