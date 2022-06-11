Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет возможность территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.
Об этом свидетельствуют данные карточки законопроекта №6521 на сайте Верховной Рады.
Согласно данным, президент подписал документ 10 июня.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон 3 мая.
Документом устанавливается, что выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины включительно с районами ведения военных (боевых) действий.
Ранее определялось, что выполнение задач терробороны осуществляется вне районов ведения боевых действий.
Решение о выполнении задач терроборони в районах ведения боевых действий принимается главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Среди прочего определяется, что с целью наращивания сил и средств для стабилизации обстановки, а также в случае определения соответствующей зоны территориальной обороны районом ведения боевых действий, военные части Сил территориальной обороны ВСУ и добровольческие формирования территориальных общин по решению главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач терроборони вне своей зоны территориальной обороны и в районах ведения боевых действий.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.