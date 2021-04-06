В приграничных районах на юге Украины объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с диверсионно-разведывательными группами в приграничных районах страны.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на странице в Facebook.
"Целью сборов является наращивание возможностей подразделений теробороны к выполнению определенных им задач", - говорится в сообщении.
Сборы имеют цель усовершенствовать уровень умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повысить индивидуальные навыки военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.
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В частности, речь идет о совершенствовании таких умений и навыков:
- по охране и защите админграницы с Крымом, прикрытию десантно-доступных участков побережья;
- выполнение задач по контролю населенных пунктов;
- по охране органов государственной власти;
- усиление охраны критических объектов, мостов;
- несение службы на блокпостах, контроля населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
- борьбы с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно созданными вооруженными формированиями.
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