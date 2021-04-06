Целью сборов является наращивание возможностей подразделений теробороны к выполнению определенных им задач.

В приграничных районах на юге Украины объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с диверсионно-разведывательными группами в приграничных районах страны.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на странице в Facebook.

"Целью сборов является наращивание возможностей подразделений теробороны к выполнению определенных им задач", - говорится в сообщении.

Сборы имеют цель усовершенствовать уровень умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повысить индивидуальные навыки военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах.

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В частности, речь идет о совершенствовании таких умений и навыков:

по охране и защите админграницы с Крымом, прикрытию десантно-доступных участков побережья;

выполнение задач по контролю населенных пунктов;

по охране органов государственной власти;

усиление охраны критических объектов, мостов;

несение службы на блокпостах, контроля населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

борьбы с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно созданными вооруженными формированиями.

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Автор: Александр Топчий