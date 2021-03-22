Временно исполняющий обязанности мэра Харькова вспомнил события 2014 года и обстановку в городе тех времен.

Игорь Терехов, временно исполняющий обязанности мэра Харькова, считает, что Харьков в 2014 году был в шаге от того, что случилось в Донецке и Луганске.

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«Тогда мы может чего-то не понимали, но ситуация была серьезная. Чудом, благодаря усилиям и мудрости Кернеса, который тогда принял ситуацию, и благодаря мудрости людей, которые не перешли тонкую грань, сегодня в Харькове нет «ХНР», - заявил он в интервью Бабелю.

Рассуждая о причинах такой угрозы, Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков - это украинский город, где у огромного количества людей есть родственники близлежащих областях России.

«До Белгорода 45 километров, до России — 25. Понятно, что экономика Харькова еще при СССР была интегрирована в экономику РФ, мы выпускали полупродукты, которые собирались в комплект уже в Российской Федерации. В быту мы все говорим на русском языке, мало кто говорит на украинском. Я никогда не забуду облгосадминистрацию, возле которой выстроились вереницы машин, и людей с российскими флагами. Это были украинские машины, украинские студенты, наши дети, но они кричали и махали российскими флагами. Только искру высеки, а дальше остановить очень сложно. Почему здесь было такое количество людей, которые хотели сделать «ХНР», это вопрос не к нам — есть правоохранительные органы, есть пограничники», - заявил Терехов.

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Автор: Григорий Бондарь