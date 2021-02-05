Народный депутат от ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Тарас Козак попал под санкции, однако до сих пор не получил подозрение в финансировании терроризма.
Прочему так происходит - рассказал в эфире канала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
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В данном вопросе, по словам депутата, следует разграничивать уголовно-правовую и конституционно-правовую составляющую.
"Решение СНБО основывается на законе о санкциях. Этот закон имеет целью обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостности, информационной безопасности государства и тому подобное. Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс имплементируют привлечение лица к уголовной ответственности. При этом одно другому совершенно не мешает", - сказал он.
Депутат уточнил, в отношении Козака продолжается уголовное расследование.
"Но тот Уголовно-процессуальный кодекс, который на сегодняшний день действует, который называют "кодексом юриста Портнова", он предусматривает процедуры деятельности органов досудебного расследования. И при желании адвокатов досудебное расследование можно блокировать очень длительное время. Я думаю, как только будет собрано достаточное количество доказательств конкретных действий господина Козака по совершению уголовных преступлений, то Офис генпрокурора объявит о подозрении", - сказал он.
Санкции против Козака и его телеканалов: что известно
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
- Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.
- В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.
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