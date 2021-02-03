Зеленский обсудил с послами G7 санкции против телеканалов Медведчука / фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал послов G7 о важности санкций против телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Об этом Зеленский сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня информация является мощным оружием, как танки или ракеты. Украина борется с гибридными угрозами для нашей независимости. Был рад проинформировать послов G7 о важности санкций против дезинформационных платформ. Также был рад обсудить судебную реформу", - написал Зеленский.

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Телеканалы Тараса Козака: что известно

  • 12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.
  • В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.
  • В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.
  • 4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Виталий Саенко