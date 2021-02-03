По словам Пескова, ограничения и даже запрет деятельности - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ.

В Кремле осудили введение санкций против троих телеканалов в Украине.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы можем только осудить эти действия украинской власти», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, как на практике Кремль отреагирует на такое решение.

«Безусловно ограничения и даже запрет деятельности - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», - добавил он.

На уточняющий вопрос УНИАН, планирует ли Россия оказывать какую-то информационную поддержку «ОПЗЖ», Песков сказал: «не знаю о какой поддержке вы говорите, что имеете ввиду, российские СМИ работают в обычном режиме, они освещают разные события в мире, в том числе это событие. Безусловно подобное решение властей по ограничению работы СМИ - это те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям как ОБСЕ и другим международным организациям».

Санкции против каналов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: Роман Цимбалюк