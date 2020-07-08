КСУ проверит конституционность указа Порошенко о назначении Сытника

Заседание запланировано на 10:00 9 июля.

Большая палата Конституционного суда на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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Большая палата Конституционного суда на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщается на сайте КСУ, народные депутаты оспаривают конституционность указа президента от 16 апреля 2015 года № 218/2015.

Авторы ходатайства подчеркивают, что президент, назначив Сытника, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч.4 ст.5 Конституции запрет узурпации государственной власти.

Кроме того, народные депутаты считают, что издание указа противоречит положениям ч.2 ст.6, ч.2 ст. 8, ч.2 ст.19, п.31 ч.1 ст.106 Конституции, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента и обязывают издавать акты на основании Конституции.

Заседание запланировано на 10:00 9 июля.

Справка УНИАН. Сытник был назначен на должность директора НАБУ в апреле 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

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