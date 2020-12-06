По его словам, ситуацию в переговорном процессе будут оценивать уже в конце года.

Если Россия не будет предпринимать никаких шагов навстречу по Донбассу, Украина может предложить отключить ее от международной платежной системы.

Читайте такжеКравчук объяснил, зачем СНБО готовит спецзаседание по ДонбассуОб этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, будут оценивать ситуацию в переговорном процессе уже в конце года.

"Начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений по давлению на агрессора. Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать", – заявил Кравчук.

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через общее давление мирового сообщества и Украины", - резюмировал Кравчук.

Хронология событий

9 января 2019 года Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные партнеры Украины рассматривают возможность отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) как последнюю среди возможных санкций.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что пока нельзя использовать в качестве ограничительной меры отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT).

"Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таким: это будет «ядерный вариант», потому что это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их — такие санкции — нельзя исключать, но они не являются тем, что может быть использовано», - заявил Волкер.

Тогда же, экономист Алексей Кущ заявлял о том, что система международных денежных переводов SWIFT, от которой регулярно угрожают отключить Россию, стала универсальным финансовым оружием США, или "финансовой нейтронной бомбой".

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Автор: УНИАН