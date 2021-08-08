Евросоюз вместе с партнерами-единомышленниками призывает режим Лукашенко положить конец его репрессивным практикам.

Отмена санкций Евросоюза против Беларуси будет возможна лишь после освобождения и реабилитации политзаключенных и проведения свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля по случаю первой годовщины фальсифицированных выборов в Беларуси.

"Отмена санкций ЕС будет возможна только после того, как власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства закона, уважать обязательства в области прав человека и прекратят все репрессии. Режим должен освободить и безоговорочно реабилитировать более 600 политических заключенных и принять участие в серьезном, заслуживающим доверия и инклюзивном политическом процессе, результатом которого станут свободные и справедливые выборы под надзором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - говорится в заявлении.

По словам Борреля, ЕС вместе с партнерами-единомышленниками открыто и единодушно призывает режим Лукашенко положить конец его репрессивным практикам.

Читайте такжеВ Украине хотят продлить запрет на ввоз книг девяти издательств РФ: список"Единственный способ положить конец политическому кризису - это всесторонний национальный диалог. Как только Беларусь вступит на путь демократических преобразований, ЕС обязуется помочь Беларуси стабилизировать ее экономику, реформировать ее институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе с помощью Комплексного плана экономической поддержки до 3 миллиардов евро для демократической Беларуси", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС также продолжит поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в том числе через Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу подотчетности для Беларуси.

"ЕС будет продолжать поддерживать Демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и воля народа Беларуси не будут подавлены", - заявил Боррель.

Как сообщал УНИАН, в июне Европейский Союз согласовал экономические санкции в отношении Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair и арест блогера Романа Протасевича.

Кроме этого, недавно стало известно, что власти Минска требуют от супермаркетов убрать украинские товары с "лучших полок".

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Автор: Екатерина Жирий