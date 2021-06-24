Новые ограничения коснутся нефти, финансов, а также передачи различных технологий.

Европейский Союз применил дополнительные экономические санкции против властей Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС применила новые ограничительные меры против белорусского режима с целью реагирования на рост серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную должность самолета рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и соответствующего задержания журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что новые санкции предусматривают запрет прямо или косвенно продавать, поставлять, переправлять или экспортировать кому-либо в Беларуси оборудование, технологии и программное обеспечение, предназначенное главным образом для использования во время мониторинга или перехвата интернет - или телефонных коммуникаций, а также товары двойного назначения и технологий для военного использования.

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Также ограничивается торговля нефтепродуктами, карбонатом калия, товарами, которые применяются для производства табачных изделий.

Кроме того, запрет коснется доступа к рынку капиталов ЕС, а обеспечение страхования и перестрахования для правительства Беларуси и белорусских государственных органов.

В то же время Европейский инвестиционный банк прекратит выплаты или перевод средств в рамках любых действующих соглашений относительно любых проектов в государственном секторе и прекратит любые контакты по оказанию технической поддержки. Страны - члены ЕС также должны будут принять меры для ограничения своего участия в работе банков развития в Беларуси.

Санкции против режима Лукашенко

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября, - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Гражданам из стран - членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, которые попали под санкции.

На саммите 25 мая лидеры государств и правительств стран - членов ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

21 июня Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников, а вслед за ЕС новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели США.

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Автор: Виталий Саенко