Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.
Указом президента №501/2025 постановляется, что в состав СНБО войдут:
- Владимир Зеленский - президент Украины, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Герман Галущенко - министр юстиции Украины;
- Светлана Гринчук - министр энергетики Украины;
- Андрей Ермак - руководитель Офиса президента Украины;
- Анатолий Загородний - президент Национальной академии наук Украины;
- Олег Иващенко - председатель Службы внешней разведки Украины;
- Игорь Клименко - министр внутренних дел Украины;
- Руслан Кравченко - генеральный прокурор;
- Виктор Ляшко - министр здравоохранения Украины;
- Василий Малюк - председатель Службы безопасности Украины;
- Сергей Марченко - министр финансов Украины;
- Андрей Пышный - председатель Национального банка Украины (по согласию);
- Филипп Пронин - председатель Государственной службы финансового мониторинга страны;
- Юлия Свириденко - премьер-министр Украины;
- Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины;
- Александр Сырский - главнокомандующий ВСУ;
- Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Руслан Стефанчук - председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
- Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины;
- Денис Шмыгаль - министр обороны Украины.
Кроме того, потерял свою силу ряд указов по изменению состава СНБО, выданные в 2024 и 2025 годах.
Свириденко возглавила правительство Украины - что известно
Напомним, что в Украине произошла перезагрузка правительства, в рамках которой Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины. Ранее она занимала должности первого вице-премьер-министра, министра экономики.
Свириденко сообщала, что перед новым правительством Украины встанут три ключевые задачи:
- укрепление экономического потенциала Украины;
- расширение программ поддержки населения;
- масштабирование собственного производства оружия в Украине.
По словам Свириденко, для реализации этих задач, придется пойти на "ощутимую дерегуляцию".