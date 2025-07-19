Соответственно, потерял свою силу ряд указов по изменению состава СНБО, выданные в 2024 и 2025 годах / фото - УНИАН/Ковальчук Виктор

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Указом президента №501/2025 постановляется, что в состав СНБО войдут:

  • Владимир Зеленский - президент Украины, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Герман Галущенко - министр юстиции Украины;
  • Светлана Гринчук - министр энергетики Украины;
  • Андрей Ермак - руководитель Офиса президента Украины;
  • Анатолий Загородний - президент Национальной академии наук Украины;
  • Олег Иващенко - председатель Службы внешней разведки Украины;
  • Игорь Клименко - министр внутренних дел Украины;
  • Руслан Кравченко - генеральный прокурор;
  • Виктор Ляшко - министр здравоохранения Украины;
  • Василий Малюк - председатель Службы безопасности Украины;
  • Сергей Марченко - министр финансов Украины;
  • Андрей Пышный - председатель Национального банка Украины (по согласию);
  • Филипп Пронин - председатель Государственной службы финансового мониторинга страны;
  • Юлия Свириденко - премьер-министр Украины;
  • Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины;
  • Александр Сырский - главнокомандующий ВСУ;
  • Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Руслан Стефанчук - председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
  • Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины;
  • Денис Шмыгаль - министр обороны Украины.

Кроме того, потерял свою силу ряд указов по изменению состава СНБО, выданные в 2024 и 2025 годах.

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Напомним, что в Украине произошла перезагрузка правительства, в рамках которой Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины. Ранее она занимала должности первого вице-премьер-министра, министра экономики.

Свириденко сообщала, что перед новым правительством Украины встанут три ключевые задачи:

  • укрепление экономического потенциала Украины;
  • расширение программ поддержки населения;
  • масштабирование собственного производства оружия в Украине.

По словам Свириденко, для реализации этих задач, придется пойти на "ощутимую дерегуляцию".

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