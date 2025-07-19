В частности, в состав СНБО войдут Ермак, Малюк, Свириденко, Сырский, Стефанчук, Умеров и сам Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Указом президента №501/2025 постановляется, что в состав СНБО войдут:

Владимир Зеленский - президент Украины, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Герман Галущенко - министр юстиции Украины;

Светлана Гринчук - министр энергетики Украины;

Андрей Ермак - руководитель Офиса президента Украины;

Анатолий Загородний - президент Национальной академии наук Украины;

Олег Иващенко - председатель Службы внешней разведки Украины;

Игорь Клименко - министр внутренних дел Украины;

Руслан Кравченко - генеральный прокурор;

Виктор Ляшко - министр здравоохранения Украины;

Василий Малюк - председатель Службы безопасности Украины;

Сергей Марченко - министр финансов Украины;

Андрей Пышный - председатель Национального банка Украины (по согласию);

Филипп Пронин - председатель Государственной службы финансового мониторинга страны;

Юлия Свириденко - премьер-министр Украины;

Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины;

Александр Сырский - главнокомандующий ВСУ;

Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Руслан Стефанчук - председатель Верховной Рады Украины (по согласию);

Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Михаил Федоров - первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины;

Денис Шмыгаль - министр обороны Украины.

Кроме того, потерял свою силу ряд указов по изменению состава СНБО, выданные в 2024 и 2025 годах.

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Свириденко возглавила правительство Украины - что известно

Напомним, что в Украине произошла перезагрузка правительства, в рамках которой Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины. Ранее она занимала должности первого вице-премьер-министра, министра экономики.

Свириденко сообщала, что перед новым правительством Украины встанут три ключевые задачи:

укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки населения;

масштабирование собственного производства оружия в Украине.

По словам Свириденко, для реализации этих задач, придется пойти на "ощутимую дерегуляцию".

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