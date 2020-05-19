Сведения о шпионаже и госизмене Артема Сытника сегодня внесут в ЕРДР – СМИ

Директор НАБУ Артем Сытник был официально внесен в реестр коррупционеров НАПК еще в декабре прошлого года после того, как был признан судами виновным в совершении коррупционных действий.

Стало известно о внесении сведений об уголовных правонарушениях, совершенных директором НАБУ Артемом Сытником, в Единый реестр досудебных расследований по заявлению нардепа Андрея Деркача.

Об этом сообщает Обозреватель.

Сегодня сведения о совершении уголовных преступлений директором НАБУ Артемом Сытником будут официально внесены в ЕРДР, после чего начнется досудебное расследование приведенных Деркачем фактов правонарушений. Об этом стало известно от собственных источников в правоохранительных органах. Директора НАБУ обвиняют в государственной измене, шпионаже, злоупотреблении служебным положением и еще ряде преступлений, в частности в нарушении неприкосновенности частной жизни, вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и разглашении данных досудебного следствия или дознания.

В заявлении, по которому будут открыты уголовные производства, нардеп приводит факты сотрудничества Артема Сытника с кураторами из посольства США, и утверждает, что работники НАБУ по указанию Сытника передавали закрытую информацию следствия представителям других государств. Кроме того, по утверждению нардепа, Сытник находился под кураторством и влиянием заместителя главы Миссии США в Украине Джорджа Кента, который "фактически выстраивал модель политико-мотивированной специальной преступной организации" с целью установления контроля над одной из самых прибыльных сфер в Украине - газодобывающей отраслью.

Напомним, что директор НАБУ Артем Сытник был официально внесен в реестр коррупционеров НАПК еще в декабре прошлого года после того, как был признан судами виновным в совершении коррупционных действий. На прошлой неделе в интервью "Громадському" Сытник признал, что его заместитель Андрей Калужинский является его кумом.