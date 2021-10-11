Народному депутату Виктору Медведчуку вручили ходатайство о взятии его под стражу и залоге в 1 миллиард гривен. Политика в этот раз подозревают в государственной измене и содействии терроризму.
Об этом сообщил нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Facebook
При этом он напомнил, что Медведчук уже находится под домашним арестом.
"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - говорится в сообщении.
Кроме того, политик отметил, что Медведчук не сможет внести такой большой залог, ведь на него наложены санкции СНБО и он не сможет перечислить эти деньги.
Медведчуку объявили новое подозрение
8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.
Речь идет об участии Медведчука в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.
Читайте такжеПрокуратура будет просить суд взять Медведчука под стражу с возможностью залога в миллиард гривеньДело против Медведчука: что известно
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".
12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.
Козак находится за пределами Украины.
Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.