Политика подозревают в государственной измене и содействии терроризму.

Народному депутату Виктору Медведчуку вручили ходатайство о взятии его под стражу и залоге в 1 миллиард гривен. Политика в этот раз подозревают в государственной измене и содействии терроризму.

Об этом сообщил нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Facebook

При этом он напомнил, что Медведчук уже находится под домашним арестом.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - говорится в сообщении.

Кроме того, политик отметил, что Медведчук не сможет внести такой большой залог, ведь на него наложены санкции СНБО и он не сможет перечислить эти деньги.

Медведчуку объявили новое подозрение

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.

Речь идет об участии Медведчука в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

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11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.

Автор: Анастасия Горбачева